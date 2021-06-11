Польша пересекла отметку в 9 млн полностью привитых от коронавируса

В Польше уже более 9 млн человек завершили вакцинацию от коронавируса, получив необходимое количество доз.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом вечером 10 июня сообщил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворжик.

"Сегодня мы пересекли отметку в 9 млн полностью вакцинированных от коронавируса", - написал он.

Всего в Польше с начала кампании сделали более 23 млн прививок, по крайней мере первой дозой получили прививки более 15 млн человек. Население страны - около 38 млн человек.

В стране используют все четыре вакцины, утвержденные регулятором ЕС - Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca, а также Janssen (Johnson & Johnson), для защиты которой нужна одна доза.

Напомним, с 6 дать в стране начали действовать новые послабления карантина - разрешили конференции, спектакли и ярмарки с присутствием не более 1 человека на 15 квадратных метров площади, и работу игровых комнат для детей.

Общественные собрания и свадьбы разрешены с участием до 150 человек - не считая людей, которые уже полностью вакцинированы от коронавируса.