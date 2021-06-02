Польща анонсувала нові послаблення обмежень: весілля, ярмарки, ігрові кімнати
В уряді Польщі оголосили про нові послаблення обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу, з 6 червня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.
Як розповів міністр охорони здоров’я Адам Недзельський, з цієї дати можна буде проводити конференції, вистави та ярмарки з присутністю не більше 1 людини на 15 квадратних метрів площі. З такими ж умовами дозволяється робота ігрових кімнат для дітей.
Громадські зібрання та весілля будуть дозволені за участі до 150 осіб - не враховуючи людей, які вже повністю вакциновані від коронавірусу. Досі для весіль було встановлено обмеження 50 осіб, за винятком вакцинованих.
Як повідомлялося, з 31 травня у Польщі повернулись до очного навчання учні середньої та старшої школи - після понад пів року дистанційного навчання.
Днями Польща перетнула позначку у 20 млн щеплень від коронавірусу.