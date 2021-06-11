ЄСПЛ відновив розгляд одного з позовів Грузії проти Росії 

ЄСПЛ відновив розгляд позову Грузії проти Росії з вимогою визнати її відповідальною за окупацію частини території країни і скоєні там порушення прав людини.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це повідомили у міністерстві юстиції Грузії.

Це четвертий позов Грузії проти Росії, який подали у серпні 2018 року. Грузія вимагає притягнути Росію до відповідальності за порушення низки статей ЄКПЛ, як право на життя, заборона катування, право на свободу та безпеку, право на захист особистий та сім’ї, на ефективні засоби правового захисту, право на освіту і свободу пересування.

Позов стосується адміністративних практик масових утисків, арештів, нападів та вбивств на окупованих територіях Грузії та уздовж межі з окупованими територіями. Зазначається, що всі ці практики посилилися після війни 2008 року та досягли кульмінації у 2018 році з убивством Арчіла Татунашвілі. У позові звертають особливу увагу на цю справу, а також справу Гігі Отхозорія та Давіда Башарулі. У Тбілісі вважають, що Росія переховує силовиків, винних у їхній загибелі.

Розгляд цієї справи призупиняли до рішення у справі щодо війни 2008 року, яке ЄСПЛ оголосив 21 січня 2021 року. Суд задовольнив скаргу Грузії за 15 пунктами з 16 і відмовив лише за одним.

Тоді суд визнав, що Росія порушила шість статей ЄКПЛ, та що ці порушення поширюються на події вже після припинення вогню 12 серпня 2008 року. У Грузії вважають це рішення перемогою, оскільки таким чином було визнано, що Росія здійснює ефективний контроль над Абхазією та Південною Осетією і відповідає за порушення прав людини, що стаються на цих територіях.

Детальніше про це рішення - у статті Перемога Грузії, пастка для України: які загрози несе рішення ЄСПЛ про російську агресію.