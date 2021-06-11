ЕСПЧ возобновил рассмотрение одного из исков Грузии против России

ЕСПЧ возобновил рассмотрение иска Грузии против России с требованием признать ее ответственной за оккупацию части территории страны и совершенные там нарушения прав человека.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом сообщили в министерстве юстиции Грузии.

Это четвертый иск Грузии против России, его подали в августе 2018 года. Грузия требует привлечь Россию к ответственности за нарушение ряда статей ЕКПЧ, таких как право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и безопасность, право на защиту личный и семьи, на эффективные средства правовой защиты, право на образование и свободу передвижения.

Иск касается административных практик массовых притеснений, арестов, нападений и убийств на оккупированных территориях Грузии и вдоль границы с оккупированными территориями. Отмечается, что все эти практики усилились после войны 2008 года и достигли кульминации в 2018 году с убийством Арчила Татунашвили. В иске обращают особое внимание на это дело, а также дело Гиги Отхозория и Давида Башарули. В Тбилиси считают, что Россия скрывает силовиков, виновных в их гибели.

Рассмотрение этого дела приостанавливали до решения по делу о войне 2008 года, которое ЕСПЧ объявил 21 января 2021 года. Суд удовлетворил жалобу Грузии по 15 пунктам из 16 и отказал только по одному.

Тогда суд признал, что Россия нарушила шесть статей ЕКПЧ, и что эти нарушения распространяются на события уже после прекращения огня 12 августа 2008. В Грузии считают это решение победой, поскольку таким образом было признано, что Россия осуществляет эффективный контроль над Абхазией и Южной Осетией и отвечает за нарушения прав человека, которые происходят на этих территориях.