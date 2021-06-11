Вертоліт, стрільба, швидкісні човни: агентство ЄС показало затримання контрабандистів

Прикордонне агентство ЄС Frontex показало операцію із затримання на морі підозрюваних у контрабанді наркотиків.

Як повідомляє "Європейська правда", відео опубліковане у Twitter агентства.

"Кілька днів тому вертоліт Цивільної гвардії, який співфінансується Frontex в рамках нашої операції в Іспанії, допоміг виявити швидкісний катер, підозрюваний у контрабанді наркотиків", - йдеться у повідомленні.

The speedboat made several dangerous turns and all three people onboard fell into the sea. They remained in danger as the speedboat continued to circle them. @guardiacivil officers had to shoot the engine of their speedboat before pulling all three suspects out of the water pic.twitter.com/MecBGS0jxA — Frontex (@Frontex) June 11, 2021

Як видно на відео, катер під час спроби втечі здійснив кілька небезпечних поворотів, і всі троє людей на борту впали в море.

Вони залишалися в небезпеці, оскільки двигун катера не вимкнувся і човен продовжував кружляти навколо зловмисників.

"Перш ніж витягнути всіх трьох підозрюваних з води, офіцерам Цивільної гвардії довелося вистрілити у двигун катера", - розповіли у Frontex.