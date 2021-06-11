Вертоліт, стрільба, швидкісні човни: агентство ЄС показало затримання контрабандистів
Прикордонне агентство ЄС Frontex показало операцію із затримання на морі підозрюваних у контрабанді наркотиків.
Як повідомляє "Європейська правда", відео опубліковане у Twitter агентства.
"Кілька днів тому вертоліт Цивільної гвардії, який співфінансується Frontex в рамках нашої операції в Іспанії, допоміг виявити швидкісний катер, підозрюваний у контрабанді наркотиків", - йдеться у повідомленні.
The speedboat made several dangerous turns and all three people onboard fell into the sea. They remained in danger as the speedboat continued to circle them. @guardiacivil officers had to shoot the engine of their speedboat before pulling all three suspects out of the water pic.twitter.com/MecBGS0jxA— Frontex (@Frontex) June 11, 2021
Як видно на відео, катер під час спроби втечі здійснив кілька небезпечних поворотів, і всі троє людей на борту впали в море.
Вони залишалися в небезпеці, оскільки двигун катера не вимкнувся і човен продовжував кружляти навколо зловмисників.
"Перш ніж витягнути всіх трьох підозрюваних з води, офіцерам Цивільної гвардії довелося вистрілити у двигун катера", - розповіли у Frontex.