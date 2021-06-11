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Вертоліт, стрільба, швидкісні човни: агентство ЄС показало затримання контрабандистів

П'ятниця, 11 червня 2021, 15:51

Прикордонне агентство ЄС Frontex показало операцію із затримання на морі підозрюваних у контрабанді наркотиків.

Як повідомляє "Європейська правда", відео опубліковане у Twitter агентства.

"Кілька днів тому вертоліт Цивільної гвардії, який співфінансується Frontex в рамках нашої операції в Іспанії, допоміг виявити швидкісний катер, підозрюваний у контрабанді наркотиків", - йдеться у повідомленні.

Як видно на відео, катер під час спроби втечі здійснив кілька небезпечних поворотів, і всі троє людей на борту впали в море.

Вони залишалися в небезпеці, оскільки двигун катера не вимкнувся і човен продовжував кружляти навколо зловмисників.

"Перш ніж витягнути всіх трьох підозрюваних з води, офіцерам Цивільної гвардії довелося вистрілити у двигун катера", - розповіли у Frontex.

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