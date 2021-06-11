Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

"Северный поток-2" составит прямую угрозу для Украины и НАТО - глава МИД Польши

На границе с Польшей начали вакцинировать украинских трудовых мигрантов и студентов

Экс-госсекретарь США: Украина и Грузия должны стать членами НАТО

У Зеленского опровергают "теорию заговора" о крупном соглашении США и РФ






Вертолет, стрельба, скоростные катера: агентство ЕС показало задержание контрабандистов

Пятница, 11 июня 2021, 15:51

Пограничное агентство ЕС Frontex показало операцию по задержанию на море подозреваемых в контрабанде наркотиков.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовано в Twitter агентства.

"Несколько дней назад вертолет Гражданской гвардии, который финансируется Frontex в рамках нашей операции в Испании, помог выявить скоростной катер, подозреваемый в контрабанде наркотиков", - говорится в сообщении.

Как видно на видео, катер при попытке побега совершил несколько опасных поворотов, и все трое находившихся на борту упали в море.

Они оставались в опасности, поскольку двигатель катера не выключился и лодка продолжала кружить вокруг злоумышленников.

"Перед тем как вытащить всех троих подозреваемых из воды, офицерам Гражданской гвардии пришлось выстрелить в двигатель катера", - рассказали в Frontex.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания криминал
powered by lun.ua