Вертолет, стрельба, скоростные катера: агентство ЕС показало задержание контрабандистов

Пограничное агентство ЕС Frontex показало операцию по задержанию на море подозреваемых в контрабанде наркотиков.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовано в Twitter агентства.

"Несколько дней назад вертолет Гражданской гвардии, который финансируется Frontex в рамках нашей операции в Испании, помог выявить скоростной катер, подозреваемый в контрабанде наркотиков", - говорится в сообщении.

The speedboat made several dangerous turns and all three people onboard fell into the sea. They remained in danger as the speedboat continued to circle them. @guardiacivil officers had to shoot the engine of their speedboat before pulling all three suspects out of the water pic.twitter.com/MecBGS0jxA