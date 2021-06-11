Вертолет, стрельба, скоростные катера: агентство ЕС показало задержание контрабандистов

Пограничное агентство ЕС Frontex показало операцию по задержанию на море подозреваемых в контрабанде наркотиков.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовано в Twitter агентства.

"Несколько дней назад вертолет Гражданской гвардии, который финансируется Frontex в рамках нашей операции в Испании, помог выявить скоростной катер, подозреваемый в контрабанде наркотиков", - говорится в сообщении.

The speedboat made several dangerous turns and all three people onboard fell into the sea. They remained in danger as the speedboat continued to circle them. @guardiacivil officers had to shoot the engine of their speedboat before pulling all three suspects out of the water pic.twitter.com/MecBGS0jxA — Frontex (@Frontex) June 11, 2021

Как видно на видео, катер при попытке побега совершил несколько опасных поворотов, и все трое находившихся на борту упали в море.

Они оставались в опасности, поскольку двигатель катера не выключился и лодка продолжала кружить вокруг злоумышленников.

"Перед тем как вытащить всех троих подозреваемых из воды, офицерам Гражданской гвардии пришлось выстрелить в двигатель катера", - рассказали в Frontex.