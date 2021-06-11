У Чорногорії назвали дезінформацією заяви про скорочення співпраці з НАТО

Твердження про охолодження відносин між Чорногорією і НАТО є дезінформацією та фейковими новинами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністр оборони Олівера Іняц в інтерв’ю Euractiv.

У травні орієнтований на Сербію та РФ уряд Чорногорії ухвалив низку рішень про скорочення співпраці з НАТО. Уряд відмовився проводити на полігоні на території країни навчання Збройних сил США, НАТО та партнерів Альянсу Defender Europe 21, які наразі тривають на європейському континенті.

Також були скасовані плани попереднього уряду щодо направлення 30 військових до миротворчої місії НАТО в Косово.

Проте Іняц заявила, що змін у політиці щодо НАТО немає, і що два чорногорські співробітники, які вже є частиною місії, залишаться на місці.

"Я не політик, і мені справді не цікаво обговорювати та коментувати політичні відносини. Прапор є, ми присутні в Косові, нас визнають надійними союзниками", - сказала Іняц.

Занепокоєння щодо зміни політики безпеки посилилося, коли в хорватських ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Чорногорія не направить нового військового аташе до посольства в Загребі після закінчення поточного мандату.

"Це зовсім неправда, це абсолютно фейкові новини", - сказала міністр.

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