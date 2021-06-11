В Черногории назвали дезинформацией заявления о сокращении сотрудничества с НАТО

Утверждение об охлаждении отношений между Черногорией и НАТО - это дезинформация и фейковые новости.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр обороны Оливера Иняц в интервью Euractiv.

В мае ориентированное на Сербию и РФ правительство Черногории приняло ряд решений о сокращении сотрудничества с НАТО. Правительство отказалось проводить на полигоне на территории страны учения Вооруженных сил США, НАТО и партнеров Альянса Defender Europe 21, которые сейчас проходят на европейском континенте.

Также были отменены планы предыдущего правительства о направлении 30 военных в миротворческой миссии НАТО в Косово.

Однако Иняц заявила, что изменений в политике по НАТО нет, и два черногорских сотрудника, которые уже являются частью миссии, останутся на месте.

"Я не политик, и мне действительно не интересно обсуждать и комментировать политические отношения. Флаг есть, мы присутствуем в Косове, нас признают надежными союзниками", - сказала Иняц.

Беспокойство по изменению политики безопасности усилилось, когда в хорватских СМИ появились сообщения о том, что Черногория не направит нового военного атташе в посольство в Загребе после окончания текущего мандата.

"Это неправда, это абсолютно фейковые новости", - сказала министр.

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