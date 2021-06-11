Німеччина з 1 липня пом'якшить обмеження на в'їзд

Федеральний уряд Німеччини вирішив скасувати застереження щодо туристичних поїздок до країн, які входять до групи ризику зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Згідно з рішенням, з 1 липня усі застереження щодо подорожей за кордон, які діяли понад рік, втрачають чинність. Наразі таке застереження діє щодо майже 100 країн світу.

"Після довгих місяців локдауну ми можемо тішитися поверненню до більш нормального життя, це стосується також і подорожей", - сказав міністр закордонних справ Гайко Маас.

На даний момент застереження МЗС Німеччини діє щодо подорожей до усіх країн, де кількість нових випадків інфікування коронавірусом протягом 7 останніх днів перевищує 50 випадків на 100 тисяч населення.

Починаючи з 1 липня, цей поріг піднімуть до 200 випадків, також застереження діятиме щодо країн, де поширені небезпечніші штами коронавірусу. На даний час під такі критерії підпадає приблизно 40 країн світу.

Як повідомив у п'ятницю Інститут імені Роберта Коха, починаючи з 13 червня, Україна більше не входитиме до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом.

Також з цього списку виключені, зокрема, США, Канада, Кіпр, Сербія, Австрія, Хорватія, Молдова, Вірменія, Азербайджан та низка інших країн. Це означає, що до в'їзду до Німеччини з цих країн не потрібно буде здавати негативний тест на коронавірус, проходити обов'язкову ізоляцію та реєструватися на спеціальному урядовому сайті.