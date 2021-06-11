Германия с 1 июля смягчит ограничения на въезд

Федеральное правительство Германии решило отменить предостережение относительно туристических поездок в страны, которые входят в группу риска заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно решению, с 1 июля все предостережения относительно поездок за границу, которые действовали более года, теряют силу. Сейчас такая оговорка действует в отношении почти 100 стран мира.

"После долгих месяцев локдауна мы можем радоваться возвращению к более нормальной жизни, это касается также и путешествий", - сказал министр иностранных дел Хайко Маас.

На данный момент предостережение МИД Германии действует для путешествий во все страны, где количество новых случаев инфицирования коронавируса в течение 7 последних дней превышает 50 случаев на 100 000 населения.

Начиная с 1 июля, этот порог поднимут до 200 случаев, также предостережение будет действовать в отношении стран, где распространены опасные штаммы коронавируса. В настоящее время под такие критерии подпадает около 40 стран мира.

Как сообщил в пятницу Институт имени Роберта Коха, начиная с 13 июня, Украина больше не будет входить в список стран с высоким риском заражения коронавируса.

Также из этого списка исключены, в частности, США, Канада, Кипр, Сербия, Австрия, Хорватия, Молдова, Армения, Азербайджан и ряд других стран. Это означает, что для въезда в Германию из этих стран не нужно будет сдавать отрицательный тест на коронавирус, проходить обязательную изоляцию и зарегистрироваться на специальном правительственном сайте.