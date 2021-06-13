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Лідери G7 закликали Росію зупинити дестабілізуючу поведінку

Неділя, 13 червня 2021, 15:31

Лідери країни "Групи семи" за підсумками триденного саміту в Корнуоллі звернулись до Росії з закликом припинити дестабілізуючу поведінку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в ухваленому комюніке лідерів, текст якого оприлюднило агентство Bloomberg.

"Ми підтверджуємо нашу зацікавленість в стабільних і передбачуваних відносинах з Росією і продовжимо взаємодіяти там, де є області, що представляють взаємний інтерес. 

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Ми підтверджуємо наш заклик до Росії припинити свою дестабілізуючу поведінку і зловмисні дії, включаючи втручання в демократичні системи інших країн, і виконати свої міжнародні зобов'язання і зобов'язання в галузі прав людини", - йдеться у заяві лідерів держав "Групи семи".

Крім того, лідери G7 домовилися активізувати боротьбу з дезінформацією і кіберзлочинністю, особливо з хакерською діяльністю із застосуванням вірусів-вимагачів, заявила раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялось, що Україна та спільна відповідь на підривні дії Росії стали темами обговорення саміту лідерів G7.

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