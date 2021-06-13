Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Трампу не сподобалися хвалебні слова Макрона про Байдена

Саміт G7 погодився розподілити 2,3 млрд доз вакцин серед бідніших країн - Меркель

Азербайджан передав Вірменії 15 полонених в обмін на карти мінних полів у Карабаху

Греція вимагає змінити форму Північної Македонії на Євро-2020






G7 звернулась з вимогами до Росії через конфлікт в Україні 

Неділя, 13 червня 2021, 16:49

Лідери держав "Групи семи" у підсумковому комюніке триденного саміту, що пройшов у Британії, звернулись з вимогами до Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі. 

Текст заяви лідерів був оприлюднений у неділю після обіду, повідомляє "Європейська правда".

У документі лідери G7 закликали Росію знизити напруженість і діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань, вивести російські війська і техніку, розміщені на східному кордоні України і на Кримському півострові. 

"Ми залишаємось твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку "нормандського процесу" для забезпечення виконання Мінських угод, і закликаємо Росію і підтримувані нею збройні формування до конструктивної взаємодії і підтвердження прихильності перемир'я", - сказано в ухваленій всіма лідерами держав G7 заяві.

"Група семи" також підтвердила свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. 

Крім того, лідери G7 закликали Україну до подальшого проведення реформ.

"Ми підтверджуємо наші зусилля зі зміцнення демократії та інститутів України, заохочуючи до подальшого прогресу в проведенні реформ", - сказано в комюніке.

В окремому пункті рішення лідери G7 закликали Росію зупинити дестабілізуючу поведінку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
G7 (група семи) Донбас та ОРДЛО Росія
powered by lun.ua