Кандидат у канцлери від блоку Меркель обіцяє збільшити витрати на оборону

Кандидат у канцлери Німеччини від блоку Ангели Меркель ХДС/ХСС Армін Лашет вважає, що Німеччина повинна збільшити військові витрати і взяти на себе більшу частку військового тягаря в рамках НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю в газеті Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Лідери НАТО зустрінуться в понеділок в Брюсселі на саміті, щоб обговорити розвиток Альянсу і те, як йому протистояти викликам з боку Китаю і Росії.

Лашет, кандидатуру якого на пост канцлера підтримали консерватори Меркель, сказав, що він забезпечить, аби Німеччина досягла цільового показника НАТО щодо витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП.

"Коли ми домовилися про щось на міжнародному рівні, ми повинні дотримуватися цього", - сказав він.

За його словами, Бундесвер, федеральні збройні сили Німеччини, повинен взяти на себе більше відповідальності в Африці, Середземномор'ї та Малі.

Недільне опитування в Німеччині показало, що консервативний блок християнських демократів і їх сестринська партія ХСС можуть отримати 27% підтримки на вересневих виборах, значно випереджаючи "Зелених" із 20%.

"Зелені" відкидають двовідсоткову мету НАТО щодо витрат на оборону, оскільки вважають її надмірною.