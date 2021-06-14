Кандидат в канцлеры от блока Меркель обещает увеличить расходы на оборону

Кандидат в канцлеры Германии от блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС Армин Лашет считает, что Германия должна увеличить военные расходы и взять на себя большую долю военного бремени в рамках НАТО.

Об этом он заявил в интервью в газете Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Лидеры НАТО встретятся в понедельник в Брюсселе на саммите, чтобы обсудить развитие Альянса и то, как ему противостоять вызовам со стороны Китая и России.

Лашет, кандидатуру которого на пост канцлера поддержали консерваторы Меркель, сказал, что он обеспечит, чтобы Германия достигла целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.

"Когда мы договорились о чем-то на международном уровне, мы должны следовать этому", - сказал он.

По его словам, Бундесвер, федеральные вооруженные силы Германии, должен взять на себя больше ответственности в Африке, Средиземноморье и Мали.

Воскресный опрос в Германии показал, что консервативный блок христианских демократов и их сестринская партия ХСС могут получить 27% поддержки на сентябрьских выборах, значительно опережая "Зеленых" с 20%.

"Зеленые" отвергают двухпроцентную цель НАТО по расходам на оборону, поскольку считают ее чрезмерной.