Рейтинг правлячої партії Словаччини впав до 8,2% після скандалів з російською вакциною

Правляча партія Словаччини OĽANO продовжує втрачати рейтинг, незважаючи на нещодавню відставку Ігоря Матовича з посади прем'єр-міністра після скандалу з закупівлею російської вакцини "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Останні опитування в червні свідчать про падіння рейтингу партії до 8,2%, що є найнижчим показником з січня 2020 року. Партія стала несподіваним переможцем на виборах у лютому 2020 року, набравши 25% голосів.

Різке зниження популярності відображає ставлення до колишнього прем'єр-міністра Ігоря Матовича, рівень довіри до якого різко впав серед виборців.

Матович пішов з посади лише після одного року на посаді на тлі політичної кризи, що випливала з його конфронтаційного стилю політики та стосунків з Росією щодо вакцини "Спутник V".

Партія OĽANO не змогла покращити свої позиції навіть після того, як Матович обмінявся місцями з колишнім міністром фінансів Едуардом Гегером.

Минулого тижня стало відомо, що уряд Словаччини не планує закуповувати нові партії російської вакцини "Спутник V" через низький інтерес до неї словаків.