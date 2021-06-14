Столтенберг розказав, який сигнал саміт НАТО надішле Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, який сигнал саміт НАТО, що відбудеться в понеділок в Брюсселі, надішле Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це генсек розповів після приїзду на саміт.

Столтенберг сказав, що лідери Альянсу зустрічаються на саміті в Брюсселі в поворотний момент для НАТО і відкриють сьогодні нову главу у трансатлантичних відносинах. Він негайно згадав про Росію, заявивши, що вона стане однією з головних тем зустрічі.

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"Ми спостерігаємо ту ж саму модель поведінки - агресивні дії Росії проти своїх сусідів, України та Грузії, кібератаки і гібридні атаки, а також отруєння наших союзників", - сказав Столтенберг.

"Головний сигнал, який ми пошлемо Росії, - вона не здатна нас розділити. Альянс єдиний у нашому повідомленні: оборона і стримування у поєднанні з діалогом", - додав він, відзначивши, що НАТО також продовжить прагнути до діалогу з Росією.

"Діалог не є ознакою слабкості, це знак сили, поки ми єдині і сильні, ми можемо говорити з Росією", - сказав Столтенберг.

За його словами, лідери також обговорять Китай.

"Є можливість взаємодії з Китаєм щодо таких питань, як зміни клімату і контроль за озброєнням", - зазначив генсек.

Крім того, за його словами, лідери погодять амбітну далекоглядну стратегію НАТО-2030 щодо того, як зміцнити колективну оборону і стійкість, та вперше в історії визначать своїм важливим завданням кліматичну безпеку.

"Я також впевнений, що лідери НАТО погодяться більше інвестувати, щоб досягнути вищого рівня наших амбіцій", - зазначив генсек Альянсу.

Відео заяви генсека з тезовими українськими субтитрами дивіться на каналі ЄвроПравди.