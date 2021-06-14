Столтенберг рассказал, какой сигнал саммит НАТО пошлет России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какой сигнал саммит НАТО, который состоится в понедельник в Брюсселе, направит России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генсек рассказал после приезда на саммит.

Столтенберг рассказал, что лидеры Альянса встречаются на саммите в Брюсселе в поворотный момент для НАТО и откроют сегодня новую главу в трансатлантических отношениях. Он вспомнил о России, заявив, что она станет одной из главных тем встречи.

"Мы наблюдаем ту же модель поведения - агрессивные действия России против своих соседей, Украины и Грузии, кибератаки и гибридные атаки, а также отравления наших союзников", - сказал Столтенберг.

"Главный сигнал, который мы пошлем России, - она ​​не способна нас разделить. Альянс един в нашем послании: оборона и сдерживание в сочетании с диалогом", - добавил он, отметив, что НАТО также продолжит стремиться к диалогу с Россией.

"Диалог не является признаком слабости, это признак силы, пока мы едины и сильны, мы можем говорить с Россией", - сказал Столтенберг.

По его словам, лидеры также обсудят Китай.

"Есть возможность взаимодействия с Китаем по таким вопросам, как изменения климата и контроль за вооружением", - отметил генсек.

Кроме того, по его словам, лидеры согласуют амбициозную дальновидную стратегию НАТО-2030 о том, как укрепить коллективную оборону и устойчивость, и впервые в истории определят своей важной задачей климатическую безопасность.

"Я также уверен, что лидеры НАТО согласятся больше инвестировать, чтобы достичь высшего уровня наших амбиций", - отметил генсек Альянса.

Видео заявления генсека с тезисными украинскими субтитрами смотрите на канале ЕвроПравды.