Офіс президента: Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО

Новопризначений заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга, який опікується питаннями зовнішньої політики, заявив, що Україна зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства у НАТО.

Про це він сказав у своєму першому після призначення інтерв’ю "Європейській правді".

"Україна здійснила всі необхідні кроки для забезпечення того результату, який ми вважаємо за необхідне – а саме для отримання ПДЧ з подальшим оформленням членства в Альянсі", - сказав Сибіга.

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Він запевнив, що є всі підстави для позитивних сподівань про майбутнє членство України в НАТО.

"Це не лише підтверджено в ході останніх розмов, це випливає з нашої взаємодії з Альянсом… На сьогодні є чітка позиція ключових держав світу, євроатлантичної спільноти щодо підтримки наших намагань набути членство в НАТО", - сказав він.

"З іншого боку, має бути консенсус (щодо подальших кроків до членства України в Альянсі, і його немає. – ЄП). Ми все це розуміємо, реалістично оцінюємо, але вважаємо нашу вимогу справедливою", - зазначив заступник глави ОПУ.

Сибіга окремо торкнувся питання відсутності запрошення для України на саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі.

"Ми мали би бути на саміті НАТО. І це справедлива наша вимога, як і вимога надання ПДЧ і членства в Альянсі, особливо на фоні тих викликів і тих ризиків, з якими зіштовхується наша держава… Але на саміт, який відбудеться 14 червня, окрім членів НАТО, не запрошені інші учасники, тому що такий формат.

Хоча ми ставили питання щодо присутності України, і з нашого боку було зроблено все для цього", - сказав заступник глави ОП.

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