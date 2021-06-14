Прем’єр Нідерландів: з Росією потрібні тиск і діалог

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про необхідність діалогу між НАТО та Росією, але застеріг від наївних очікувань щодо поведінки Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рютте сказав перед початком саміту НАТО у Брюсселі.

"Звісно ми стурбовані через Росію. Нам потрібен тиск, але також потрібен і діалог. Між НАТО і РФ потрібен діалог. Водночас ми не повинні бути наївними, Росія це справжня причина для стурбованості", - сказав Рютте.

Він також зазначив, що збільшення впливу Росії на європейському континенті буде не на користь і для союзників за океаном.

"Якщо Росія матиме більше впливу, це буде проти інтересів Північної Америки. Я вважаю, що на цій зустрічі є чітке розуміння колективних зобов’язань", - додав Рютте.

Нідерландський прем’єр також заявив, що його стосунки з президентом США Джо Байденом "дуже хороші", "дуже природні", на відміну від його попередника Дональда Трампа.

"Це було трохи незграбно", - сказав він щодо колишнього американського лідера, скептичного до НАТО. Втім, Рютте додав, що Альянс все-таки зміг співпрацювати з Трампом і досягти прогресу.