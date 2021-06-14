Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский хочет от Байдена четкое "да" или "нет" относительно ПДЧ в НАТО для Украины

Совет ЕС отменил ограничения на поездки для владельцев "паспортов вакцинации"

Саммит НАТО не назовет никаких дат расширения Альянса - Столтенберг

Президент Литвы: НАТО должен выполнить обещания Украине и Грузии






Премьер Нидерландов: с Россией нужны давление и диалог

Понедельник, 14 июня 2021, 13:35

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости диалога между НАТО и Россией, но предостерег от наивных ожиданий относительно поведения Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рютте сказал перед началом саммита НАТО в Брюсселе.

"Конечно, мы обеспокоены Россией. Нам нужно давление, но также необходим и диалог. Между НАТО и РФ нужен диалог. В то же время мы не должны быть наивными, Россия - это настоящая причина для беспокойства", - сказал Рютте.

Он также отметил, что увеличение влияния России на европейском континенте будет не в пользу и союзникам за океаном.

"Если Россия будет иметь больше влияния, это будет против интересов Северной Америки. Я считаю, что на этой встрече есть четкое понимание коллективных обязательств", - добавил Рютте.

Нидерландский премьер также заявил, что его отношения с президентом США Джо Байденом "очень хорошие", "очень естественные", в отличие от его предшественника Дональда Трампа.

"Это было немного неуклюже", - сказал он в отношении бывшего американского лидера, скептического к НАТО. Впрочем, Рютте добавил, что Альянс все-таки смог сотрудничать с Трампом и достичь прогресса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия Нидерланды Саммит НАТО
powered by lun.ua