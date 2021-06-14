В Естонії визначили дату виборів президента

Вибори президента Естонії в парламенті країни, Рійгікогу, відбудуться 30 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Наприкінці минулого тижня чинна президентка Керсті Кальюлайд звернулася до спікера парламенту Юрі Ратаса з пропозицією скликати на 30 серпня позачергове засідання Рійгікогу, в порядку денному якого буде лише один пункт - вибори президента.

У понеділок Ратас прийняв прохання, скликавши на 30 серпня позачергове засідання парламенту.

Подавати документи на реєстрацію кандидатів у президенти можна буде з 26 серпня до 28 серпня. Висувати кандидатів мають право не менше однієї п'ятої членів Рійгікогу, тобто не менше 21 депутата.

Президент Естонії обирається таємним голосуванням, при якому кожен член Рійгікогу має один голос. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало не менше 68 депутатів.

Якщо Рійгікогу не зможе обрати президента, то це буде робити Колегія вибірників з 208 членів.

Передбачається, що президент вступить на посаду 11 жовтня 2021 року.