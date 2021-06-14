В Эстонии определили дату выборов президента

Выборы президента Эстонии в парламенте страны, Рийгикогу, состоятся 30 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В конце прошлой недели действующий президент Керсти Кальюлайд обратилась к спикеру парламента Юри Ратасу с предложением созвать на 30 августа внеочередное заседание Рийгикогу, в повестке дня которого будет только один пункт - выборы президента.

В понедельник Ратас принял просьбу, созвав на 30 августа внеочередной заседание парламента.

Подавать документы на регистрацию кандидатов в президенты можно будет с 26 августа по 28 августа. Выдвигать кандидатов имеют право не менее одной пятой членов Рийгикогу, то есть не менее 21 депутата.

Президент Эстонии избирается тайным голосованием, при котором каждый член Рийгикогу имеет один голос. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее 68 депутатов.

Если Рийгикогу не сможет избрать президента, то это будет делать Коллегия выборщиков из 208 членов.

Предполагается, что президент вступит в должность 11 октября 2021 года.