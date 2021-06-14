COVID-19: в уряді заявили про повернення України до "зеленої зони" за критеріями ЄС

В українському уряді заявили, що за нинішніми показниками захворюваності на коронавірус Україна вже потрапляє у "зелену зону" за критеріями Євросоюзу.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, про це сказав прем’єр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента, пише "Європейська правда".

Денис Шмигаль розповів, що за неділю в Україні повідомили про 420 нових хворих на COVID-19, що є найнижчим показником за останній рік.

"Усі області України перебувають у "зеленій" зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла в "зелену" зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення", – цитує його пресслужба ОП.

За оновленими рекомендаціями Ради ЄС, критерії "зеленої зони" - це показник захворюваності за останні 14 днів менший 50 на 100 000 населення і при цьому відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених менший 4%, або ж показник захворюваності менший 75 і відсоток позитивності менше 1%.

Прем’єр не уточнив, яким є відсоток позитивності тестів в Україні за останні 14 днів.

Як повідомлялося раніше, Рада ЄС затвердила рішення про скасування обмежень на подорожі в рамках блоку для власників цифрових сертифікатів COVID-19.