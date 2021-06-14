COVID-19: в правительстве заявили о возвращении Украины в "зеленую зону" по критериям ЕС

В украинском правительстве заявили, что по нынешним показателям заболеваемости коронавирусом Украина уже попадает в "зеленую зону" по критериям Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента, пишет "Европейская правда".

Денис Шмыгаль рассказал, что за воскресенье в Украине сообщили о 420 новых больных COVID-19, что является самым низким показателем за последний год.

"Все области Украины находятся в "зеленой" зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в "зеленую" зону. Есть показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения", - цитирует его пресс-служба ОПУ.

По обновленным рекомендациям Совета ЕС, критерии "зеленой зоны" - это показатель заболеваемости за последние 14 дней меньше 50 на 100 000 населения и при этом процент положительных тестов среди всех сделанных меньше 4%, или показатель заболеваемости меньше 75 и процент позитивности менее 1%.

Премьер не уточнил, каким является процент позитивности тестов в Украине за последние 14 дней.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС утвердил решение об отмене ограничений на путешествия в рамках блока для владельцев цифровых сертификатов COVID-19.