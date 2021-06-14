Генсек НАТО не став називати дати розширення Альянсу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не назвав дати приєднання Грузії до Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції за результатами саміту НАТО у Брюсселі.

"Те, що було сказано щодо України, стосується і Грузії" - сказав Столтенберг.

За його словами, Грузія є цінним партнером НАТО у регіоні Чорного моря, якому союзники надають політичну і практичну підтримку. Також він наголосив на невизнанні Альянсом окупації частини Грузії Росією.

"Я не стану називати дату, але питання вступу Грузії до НАТО буде вирішуватися виключно самою Грузією і 30 членами Альянсу" - заявив генсек.

Він також закликав Грузію зосередитися на реформах, які наближають її до членства в НАТО.

Як повідомлялося, у комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.