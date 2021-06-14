Генсек НАТО не стал называть даты расширения Альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал даты присоединения Грузии к Альянсу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Брюсселе.

"То, что было сказано по Украине, касается и Грузии", - сказал Столтенберг.

По его словам, Грузия является ценным партнером НАТО в регионе Черного моря, которому союзники оказывают политическую и практическую поддержку. Также он отметил непризнание НАТО оккупации части Грузии Россией.

"Я не стану называть дату, но вопрос вступления Грузии в НАТО будет решаться исключительно самой Грузией и 30 членами Альянса", - заявил генсек.

Он также призвал Грузию сосредоточиться на реформах, которые приближают ее к членству в НАТО.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, что звучат в отношении Грузии с 2018 года - что Украина станет членом Альянса и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству через выполнение Годовых национальных программ.

Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видеопоясненни ЕвроПравды.