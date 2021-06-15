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У Молдові вперше за майже рік ніхто не помер від коронавірусу

Вівторок, 15 червня 2021, 09:36

У Молдові вперше за майже рік не зареєстрували жодного летального випадку від ускладнень після зараження коронавірусом.

Про це у понеділок повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Також в міністерстві овідомили про відсутність смертей у пацієнтів, у яких раніше діагностували COVID-19.

У МОЗ зазначили, що кількість смертей від коронавірусу скоротилося з 40 і більше за день на початку року до 3-4 випадків за добу в останні кілька тижнів.

У понеділок в Молдові повідомили про виявлення 33 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Жоден співробітник системи охорони здоров'я не захворів.

Всі випадки передачі захворювання припадають на місцеве поширення.

Загальна кількість інфікованих від початку пандемії складає 255 830 осіб, померлих - 6154.

Нагадаємо, минулого тижня Молдова перетнула позначку у пів мільйона щеплень від коронавірусу.

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