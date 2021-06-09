Молдова перетнула позначку у пів мільйона щеплень від коронавірусу

У Молдові з дня початку кампанії вакцинації використали понад 500 тисяч доз вакцини.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це оголосили у Міністерстві охорони здоров’я, праці і соцзахисту.

На 9 червня, щеплення першою дозою отримали близько 374 тисяч осіб, а завершили вакцинацію - понад 127 тисяч.

Загалом населення країни - близько 2,6 млн осіб.

Нагадаємо, вакцинація у Молдові почалася з 2 березня партією AstraZeneca, отриманою за допомогою Румунії, а згодом надійшли перші партії вакцини через міжнародний механізм COVAX.

З 19 травня вакцинацію відкрили для усіх охочих віком від 18 років, а в столиці та передмісті запустили переобладнані під центр вакцинації автобус і тролейбус.

На цей час для щеплення першою дозою доступні лише AstraZeneca і китайські Sinopharm та Sinovac. Вакцини Pfizer і російська "Спутник V" залишилася тільки для щеплення другою дозою.