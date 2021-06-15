Рейс WizzAir з Катовіце до Запоріжжя повернувся в аеропорт через технічні проблеми - ЗМІ

Рейс Wizz Air з Катовіце до Запоріжжя вимушений був здійснити екстрену посадку в аеропорту відправлення через виявлену несправність шасі.

Про це повідомляє кореспондент RMF24, пише "Європейська правда".

На борту літака 153 пасажири, з ними та членами екіпажу все добре.

За попередньою інформацією, пілот вирішив повертатися майже одразу після зльоту через технічну несправність шасі. Через те, що бак літака був повний, він годину кружляв над містом - задля безпечної посадки цієї моделі літака кількість пального потрібно було зменшити до встановленого рівня.

Посадку страхували спеціальні служби і пожежники, але літак сів без пригод і їхнє втручання не знадобилося.

Наразі не повідомляється, коли пасажири рейсу зможуть продовжити подорож.