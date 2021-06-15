Рейс WizzAir из Катовице в Запорожье вернулся в аэропорт из-за технических проблем - СМИ

Рейс Wizz Air из Катовице в Запорожье был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту отправления из-за обнаруженной неисправности шасси.

Об этом сообщает корреспондент RMF24, пишет "Европейская правда".

На борту самолета были 153 пассажира, с ними и членами экипажа все в порядке.

По предварительной информации, пилот решил возвращаться почти сразу после взлета из-за технической неисправности шасси. Так как бак самолета был полон, он час кружил над городом - для безопасной посадки этой модели самолета количество горючего нужно было уменьшить до установленного уровня.

Посадку страховали специальные службы и пожарные, но самолет сел без происшествий и их вмешательство не понадобилось.

Пока не сообщается, когда пассажиры рейса смогут продолжить путешествие.