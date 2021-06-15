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ЄС і США єдині у прагненні більш передбачуваних відносин з РФ – президентка Єврокомісії

Вівторок, 15 червня 2021, 16:57

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС і США єдині у підході до Росії і хотіли б більш передбачуваних відносин з нею.

Про це вона сказала на пресконференції після саміту ЄС-США, повідомляє "Європейська правда".

"Росія є найбільшим сусідом ЄС. І ми були єдині у підході до цього сусіда. Слід сказати, що відносини між ЄС і Росією зараз перебувають у негативній спіралі. Ми хотіли б щоб ці відносини були більш передбачуваними", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, необхідна чітка реакція на порушення міжнародного права, прав людини у Росії, протистояння спробам Росії підірвати єдність ЄС і взаємодія там, де це можливо.

Вона зазначила, що таким було повідомлення ЄС президенту Джо Байдену перед його зустріччю з Владіміром Путіним.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що 27 членів ЄС єдині у ставленні до Росії, засуджуючи незаконну підривну діяльність Росії.

"Для нас і США важливо реагувати і здійснювати тиск на авторитарний режим, потрібно займати проактивну позицію в питанні захисту наших цінностей і інтересів" - сказав він.

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