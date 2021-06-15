ЕС и США едины в стремлении более предсказуемых отношений с РФ - президент Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США едины в подходе к России и хотели бы более предсказуемых отношений с ней.

Об этом она сказала на пресс-конференции после саммита ЕС-США, сообщает "Европейская правда".

"Россия является крупнейшим соседом ЕС. И мы были едины в подходе к этому соседу. Следует сказать, что отношения между ЕС и Россией сейчас находятся в отрицательной спирали. Мы хотели бы, чтобы эти отношения были более предсказуемыми", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, необходима четкая реакция на нарушение международного права, прав человека в России, противостояние попыткам России подорвать единство ЕС и взаимодействие там, где это возможно.

Она отметила, что таким было сообщение ЕС президенту Джо Байдена перед его встречей с Владимиром Путиным.

В свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что 27 членов ЕС едины в отношении к России, осуждая ее незаконную подрывную деятельность.

"Для нас и США важно реагировать и оказывать давление на авторитарный режим, нужно занимать проактивную позицию в вопросе защиты наших ценностей и интересов", - сказал он.