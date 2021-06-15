Сейм Литви нагадав Росії про вимогу компенсації за окупацію

У світлі 80-річчя від дня початку сталінських депортацій в Литві Сейм нагадав про необхідність вимагати з Росії відшкодування збитку від окупації.

Про це йдеться в резолюції Сейму, схваленій у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За неї проголосували 103 члени Сейму, один був проти, троє утрималися.

"80 років, які пройшли з окупації і великих депортацій, все ж не стерли тих глибоких ран, які залишилися в суспільстві. Вони відчуваються і досі", - заявив, представляючи проєкт резолюції, міністр оборони Литви, історик Арвідас Анушаускас.

"Вісімдесят років тому з Литви до Сибіру було вивезено більше 20 тис. осіб, терору протягом року зазнали 30 тисяч. Саме червень 1941 року став тим рубежем, коли почалися не стільки посилання литовців, поляків, євреїв та громадян Литви інших національностей до Сибіру, ​​щоб знищити найбільш освічену частину суспільства і підірвати можливість створення незалежної держави в майбутньому. ", - зазначив Анушаускас.

У документі говориться, що необхідно вимагати відшкодування збитків від окупації з Російської Федерації, як правонаступниці Радянського Союзу.

Сейм пропонує продовжити і заохочувати історичні розслідування злочинів тоталітарних режимів проти людяності і військових злочинів.

На думку парламенту, вони будуть забезпечувати імунітет суспільства і держави до дезінформації, яку поширюють ворожі держави, знижувати поляризацію в суспільстві і підвищувати взаємну довіру серед громадян.