Сейм Литвы напомнил России о требовании компенсации за оккупацию

В свете 80-летия со дня начала сталинских депортаций в Литве Сейм напомнил о необходимости требовать с России возмещения ущерба от оккупации.

Об этом говорится в резолюции Сейма, принятой во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

За нее проголосовали 103 члена Cейма, один был против, трое воздержались.

"80 лет, прошедших с оккупации и больших депортаций, все же не стерли тех глубоких ран, которые остались в обществе. Они ощущаются до сих пор", - заявил, представляя проект резолюции, министр обороны Литвы, историк Арвидас Анушаускас.

"Восемьдесят лет назад из Литвы в Сибирь вывезли более 20 тыс. человек, террору в течение года подверглись 30 000. Именно июнь 1941-го стал тем рубежом, когда начались не столько ссылки литовцев, поляков, евреев и граждан Литвы других национальностей в Сибирь, чтобы уничтожить наиболее образованную часть общества и подорвать возможность создания независимого государства в будущем", - отметил Анушаускас.

В документе говорится, что необходимо требовать возмещения ущерба от оккупации из Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза.

Сейм предлагает продлить и поощрять исторические расследования преступлений тоталитарных режимов против человечности и военных преступлений.

По мнению парламента, они будут обеспечивать иммунитет общества и государства к дезинформации, которую распространяют враждебные государства, снижать поляризацию в обществе и повышать взаимное доверие среди граждан.