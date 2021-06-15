Більшість німців вбачають перевагу у тому, що країна є членом ЄС

Більшість німців вважають, що членство Німеччини у Євросоюзі створює для неї більше переваг, аніж перешкод.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це свідчать результати соцопитування, проведеного Civey на замовлення Фонду Гайнріха Бьолля.

Позитивне ставлення до членства у ЄС переважає незалежно від віку, статі, освіти, професії чи регіону проживання.

Водночас, погляди суттєво відрізняються залежно від політичних симпатій респондентів. Так, вісім із десяти прихильників правопопулістської і євроскептичної AfD вважають, що членство у ЄС створює країні більше проблем, аніж переваг. Прихильники фактично всіх інших політсил сприймають членство у ЄС як позитив.

Втім, дещо зменшилась кількість людей, які вважають, що Німеччина може досягти своїх політичних цілей радше у ЄС, ніж поза ним: так вважають 60%, що на 7% менше, порівняно з результатами 2020 року, та на 17% менше, порівняно з 2019 роком.

Автори дослідження припускають, що певну роль могли зіграти помилки ЄС під час спільної закупівлі вакцин від коронавірусу.

47% респондентів висловилися проти того, щоб Євросоюз мав спільні борги (як передбачає фонд для відновлення економіки блоку після пандемії), тоді як 45% не проти такого підходу. У цьому питанні проти спільного боргу виступили здебільшого прихильники ХДС/ХСС, FDP та AfD.

52% респондентів вважають, що фінансові внески Німеччини до бюджету ЄС надто великі - тоді як у 2020 році такої думки дотримувались 47%.

46% опитаних вважають, що спільна політика надання притулку має бути пріоритетом для майбутнього федерального уряду. 40% називають пріоритетом також підтримку верховенства права, 37% - забезпечення мінімальних соціальних стандартів, 36% - спільну політику щодо боротьби зі зміною клімату.

80% опитаних вважають, що Рада ЄС повинна мати можливість ухвалювати рішення більшістю, а не виключно одностайно - про що почалася дискусія у ЄС після серії вето з боку Угорщини.