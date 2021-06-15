Большинство немцев видят преимущество в том, что страна является членом ЕС

Большинство немцев считают, что членство Германии в Евросоюзе создает для нее больше преимуществ, чем препятствий.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Civey по заказу Фонда Генриха Бёлля.

Положительное отношение к членству в ЕС преобладает независимо от возраста, пола, образования, профессии или региона проживания.

В то же время, взгляды существенно отличаются в зависимости от политических симпатий респондентов. Так, восемь из десяти сторонников правопопулистской и евроскептической AfD считают, что членство в ЕС создает больше проблем, чем преимуществ. Сторонники фактически остальных политсил воспринимают членство в ЕС преимущественно как позитив.

Впрочем, несколько уменьшилось количество людей, которые считают, что Германия может достичь своих политических целей скорее в ЕС, чем вне его: так считают 60%, что на 7% меньше по сравнению с результатами 2020 года, и на 17% меньше по сравнению с 2019 годом.

Авторы исследования предполагают, что определенную роль могли сыграть ошибки ЕС во время совместной закупки вакцин от коронавируса.

47% респондентов высказались против того, чтобы Евросоюз имел общие долги (как предполагает фонд для восстановления экономики блока после пандемии), тогда как 45% не против такого подхода. В этом вопросе против общего долга выступили в основном сторонники ХДС / ХСС, FDP и AfD.

52% респондентов считают, что финансовые взносы Германии в бюджет ЕС слишком большие - тогда как в 2020 году такого мнения придерживались 47%.

46% опрошенных считают, что общая политика предоставления убежища должна быть приоритетом для будущего федерального правительства. 40% называют приоритетом также поддержку верховенства права, 37% - обеспечение минимальных социальных стандартов, 36% - общую политику по борьбе с изменением климата.

80% опрошенных считают, что Совет ЕС должен иметь возможность принимать решения большинством, а не исключительно единогласно - о чем началась дискуссия в ЕС после серии вето со стороны Венгрии.