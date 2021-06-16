Міноборони Данії показало фото винищувачів РФ, що двічі порушили повітряний простір

Збройні сили Данії опублікували фотографії російських літаків Су-30, які двічі порушили повітряний простір країни минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данський телеканал TV2.

"Ігнорування подібних попереджень не може розглядатися як ніщо інше, як навмисна провокація", - заявила міністр оборони Данії Тріне Брамсен після брифінгу для парламентського комітету із зовнішньої політики.

"Це не може бути навігаційною помилкою, якщо ви ігноруєте попередження і навіть робите це двічі. Це те, що ми вважаємо абсолютно новим і агресивним вчинком", - додала міністр.

Міністерство оборони Данії крім фотографій також надало дві карти з детальним описом маршрутів, за якими російські літаки двічі порушували повітряний простір.

На першій можна побачити, як винищувач (червона лінія) входить в повітряний простір Данії на північ від острова Борнхольм, а потім знову виходить з нього після зустрічі з данським F-16 (синя лінія).

Під час другого порушення російський літак (червона лінія) протягом усього заходу супроводжувався данським F-16.

З двома російськими винищувачами спочатку зв'язалися по радіо, а потім їх зустріли два данських винищувачі F-16. Незважаючи на це, вони все ж вилетіли в повітряний простір Данії об 11:08 і повернулися вдруге об 11:40.