Минобороны Дании показало фото истребителей РФ, дважды нарушивших воздушное пространство

Вооруженные силы Дании опубликовали фотографии российских самолетов Су-30, которые дважды нарушили воздушное пространство страны на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датский телеканал TV2.

"Игнорирование подобных предупреждений не может рассматриваться как ничто иное, как преднамеренная провокация", - заявила министр обороны Дании Трине Брамсен после брифинга для парламентского комитета по внешней политике.

"Это не может быть навигационной ошибкой, если вы игнорируете предупреждения и даже делаете это дважды. Это то, что мы считаем абсолютно новым и агрессивным поступком", - добавила министр.

Министерство обороны Дании кроме фотографий также показало две карты с подробным описанием маршрутов, по которым российские самолеты дважды нарушали воздушное пространство.

На первой можно увидеть, как истребитель (красная линия) входит в воздушное пространство Дании к северу от острова Борнхольм, а затем снова выходит из него после встречи с датским F-16 (синяя линия).

Во время второго нарушения российский самолет (красная линия) в течение всего захода сопровождался датским F-16.

С двумя российскими истребителями сначала связались по радио, а потом их встретили два датских истребителя F-16. Несмотря на это, они все же влетели в воздушное пространство Дании в 11:08 и вернулись во второй раз в 11:40.