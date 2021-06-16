ЕС утвердил санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair

Послы стран Европейского Союза утвердили решение о введении санкции против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая", - написал Джозвяк.

EU ambassadors just approved the visa bans and asset freezes on 78 people & 7 entities responsible for the crackdown in #Belarus and the forced take down of the #Ryanair flight on 23 May. expected in the EU official journal on 21 May — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 16, 2021

Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 21 июня и, соответственно, вступит в силу.

Напомним, 4 июня Совет Евросоюза утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.

В выводах также осуждалось задержание белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и содержался призыв принять необходимые меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.