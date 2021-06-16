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ЕС утвердил санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair

Среда, 16 июня 2021, 11:12

Послы стран Европейского Союза утвердили решение о введении санкции против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая", - написал Джозвяк.

Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 21 июня и, соответственно, вступит в силу.

Напомним, 4 июня Совет Евросоюза утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.

В выводах также осуждалось задержание белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и содержался призыв принять необходимые меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.

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Беларусь санкции
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