ЕС утвердил санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair

Послы стран Европейского Союза утвердили решение о введении санкции против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая", - написал Джозвяк.

EU ambassadors just approved the visa bans and asset freezes on 78 people & 7 entities responsible for the crackdown in #Belarus and the forced take down of the #Ryanair flight on 23 May. expected in the EU official journal on 21 May