Фінляндія дозволить трудову міграцію з трьох країн – ЗМІ

Уряд Фінляндії в четвер ухвалить рішення про пом'якшення обмежень на перетин морського і сухопутного кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Передбачається, що нові правила вступлять в силу з наступного тижня.

В результаті рішення уряду Фінляндії відновиться трудова міграція з Естонії, Швеції і Норвегії.

Зараз в країну можуть потрапити тільки ті працівники, чиї професії виключно важливі для функціонування суспільства.

На початку червня Фінляндія дозволила трудову міграцію, але тільки за умови перетину кордону країни на літаку.

Крім того, уряд збирається зняти обмеження на в'їзд в країну для пасажирів, повністю вакцинованих від коронавірусу.

Також уряд збирається полегшити в'їзд в країну росіянам, які володіють дачними котеджами в Фінляндії.

З кінця січня Фінляндія фактично повністю закрила зовнішні кордони навіть від європейських країн.

Як повідомлялося, у Фінляндії очікують понад 10 000 іноземних сезонних працівників, більшість з них - українці.