Финляндия разрешит трудовую миграцию из трех стран - СМИ

Правительство Финляндии в четверг примет решение о смягчении ограничений на пересечение морской и сухопутной границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Предполагается, что новые правила вступят в силу со следующей недели.

В результате решения правительства Финляндии восстановится трудовая миграция из Эстонии, Швеции и Норвегии.

Сейчас в страну могут попасть только те работники, чьи профессии исключительно важны для функционирования общества.

В начале июня Финляндия разрешила трудовую миграцию, но только при условии пересечения границы страны на самолете.

Кроме того, правительство собирается снять ограничения на въезд в страну для пассажиров, полностью вакцинированных от коронавируса.

Также правительство собирается облегчить въезд в страну россиянам, владеющим дачными коттеджами в Финляндии.

С конца января Финляндия фактически полностью закрыла внешние границы даже от европейских стран.

Как сообщалось, в Финляндии ожидают более 10 000 иностранных сезонных работников, большинство из них - украинцы.