Франция раньше запланированного отменяет ношение масок на улице и комендантский час

Премьер Франции Жан Кастекс объявил об отмене двух основных мер в борьбе с пандемией коронавируса, "не дожидаясь 1 июля", как это первоначально планировалось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Жан Кастекс объявил в среду, 16 июня, об отмене обязанности ношения маски на улице с четверг. В качестве исключения маски нужны будут в определенных обстоятельствах - скопление людей, очереди, стадионы.

Ношение маски будет оставаться обязательным в закрытых помещениях.

Комендантский час с 23:00 будет отменен в воскресенье, 20 июня.

Эти объявления поступают в контексте улучшения ситуации в сфере здравоохранения "быстрее, чем надеялись".

Сейчас Франция находится "ниже порога в 5000 случаев в день. Это улучшение касается всей территории, на сегодня ни один департамент не вызывает беспокойства", - отметил премьер-министр.

Жан Кастекс также призвал французов делать прививки, чтобы достичь в конце августа цели в "35 млн привитых двумя дозами".