Партія Меркель наростила відрив від "Зелених" перед виборами у Німеччині

Консервативний альянс канцлерки Ангели Меркель збільшив свою перевагу над "Зеленими" перед вересневими виборами.

Про це свідчать результати двох опитувань, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Зелені" піднялися вище консерваторів в опитуваннях наприкінці квітня після того як обрали Анналену Бербок кандидатом на пост канцлера.

Але спад на регіональних виборах, скандал із виплатою премій та суперечлива пропозиція, згідно з якою Німеччина повинна озброїти Україну, з тих пір нашкодили "Зеленим".

Опитування соціологічної служби Forsa для телерадіокомпаній RTL та ntv показало, що підтримка консерваторів зросла на один пункт у порівнянні з тижнем тому до 28%, а "Зелені" мають 21%. СДПН та "Вільні демократи" мають по 14%, ультраправа Альтернатива для Німеччини - 9%, а ліва Linke - 7%.

Опитування Allensbach показало підтримку консерваторів на рівні 29,5%, "Зелених" - 21,5%, а СДПН - 17%.

Останні опитування не дають ХДС / ХСС достатньої підтримки для формування коаліції з "Вільними демократами", яким вони надають перевагу. Але опитування вказують на достатню підтримку коаліції ХДС / ХСС із "Зеленими".

Нагадаємо, 12 червня з'їзд німецької партії "Союз 90 / Зелені" офіційно висунув кандидаткою у канцлери співголову політичної сили Анналену Бербок.

Детальніше почитати про Анналену Бербок можна у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини".