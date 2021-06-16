Партия Меркель нарастила отрыв от "Зеленых" перед выборами в Германии
Консервативный альянс канцлера Ангелы Меркель увеличил свое преимущество над "Зелеными" перед сентябрьскими выборами.
Об этом свидетельствуют результаты двух опросов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Зеленые" поднялись выше консерваторов в опросах в конце апреля после того, как выбрали Анналену Бербок кандидатом на пост канцлера.
Но спад на региональных выборах, скандал с выплатой премий и противоречивое предложение, согласно которому Германия должна вооружить Украины, с тех пор навредили "Зеленым".
Опрос социологической службы Forsa для телерадиокомпаний RTL и ntv показал, что поддержка консерваторов выросла на один пункт по сравнению с неделей ранее, до 28%, а "Зеленые" имеют 21%. СДПГ и "Свободные демократы" имеют по 14%, правая "Альтернатива для Германии" - 9%, а левая Linke - 7%.
Опрос Allensbach показал поддержку консерваторов на уровне 29,5%, "Зеленых" - 21,5%, а СДПГ - 17%.
Последние опросы не дают ХДС/ХСС достаточной поддержки для формирования коалиции со "Свободными демократами", которым они отдают предпочтение. Но опросы указывают на достаточную поддержку коалиции ХДС/ХСС с "Зелеными".
Напомним, 12 июня съезд немецкой партии "Союз 90/Зеленые" официально выдвинул кандидатом в канцлеры сопредседателя политической силы Анналену Бербок.
Подробнее почитать об Анналене Бербок можно в статье "Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет "зеленая" власть Германии".