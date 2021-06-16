МЗС Литви викликало дипломата РФ через порушення повітряного простору
16 червня представника посольства Росії було викликано до міністерства закордонних справ Литви, де йому висловили протест через порушення державного кордону.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністерства.
"15 червня два військові літаки Російської Федерації незаконно влетіли у повітряний простір Литви над Балтійським морем. Литва вимагає пояснити останній інцидент та вжити всіх необхідних заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому" - йдеться у заяві.
Як повідомляють Збройні сили Литви, інцидент стався у вівторок вранці.
"Вчора, приблизно о 9:45, два російські військові літаки імовірно порушили повітряний простір Литви над територіальними водами в Балтійському морі", - сказав представник ЗС, майор Гінтаутас Цюніс.
"Ймовірно, це були два Су-24", - додав він.
За словами Цюніса, російські літаки пробули в повітряному просторі Литви близько хвилини.
Нагадаємо, напередодні вранці два російських літаки "Су-35C" без дозволу вторглися в повітряний простір Естонії в районі острова Хійумаа. До МЗС Естонії викликали російського посла.