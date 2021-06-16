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МИД Литвы вызвал дипломата РФ из-за нарушения воздушного пространства

Среда, 16 июня 2021, 16:27

16 июня представитель посольства России был вызван в Министерство иностранных дел Литвы, где ему выразили протест из-за нарушения государственной границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министерства.

"15 июня два военных самолета Российской Федерации незаконно влетели в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем. Литва требует объяснить последний инцидент и принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - говорится в заявлении.

Как сообщают Вооруженные силы Литвы, инцидент произошел во вторник утром.

"Вчера, примерно в 9.45, два российских военных самолета вероятно нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море", - сказал представитель ВС, майор Гинтаутас Цюнис.

"Вероятно, это были два Су-24", - добавил он.

По словам Цюниса, российские самолеты провели в воздушном пространстве Литвы около минуты.

Напомним, накануне утром два российских самолета "Су-35C" без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа. В МИД Эстонии вызвали российского посла.

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