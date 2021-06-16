У Берліні 60 поліцейських отримали травми внаслідок сутичок з ліворадикалами

У Берліні намір правоохоронців проінспектувати будинок, частково захоплений ліворадикалами і перетворений ними на "територію для своїх", призвів до сутичок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel і Tagesspiegel.

Будинок на Ризькій вулиці 94 ліворадикальні активісти багато років тому перетворили на "територію для своїх".

Причиною заворушень вважають заплановану інспекцію будівлі у четвер, 17 червня, для перевірки дотримання норм пожежної безпеки. У зв’язку з цим поліція заздалегідь заборонила зібрання у кварталі та паркування на деяких ділянках вулиці з другої половини дня середи до вечора п’ятниці. У загороджену зону мали пропускати тільки мешканців цих будинків.

Поліцію вранці у середу зустріли барикадами з шин, колючого дроту й інших підручних матеріалів, які на додачу підпалили, та камінням. Активістів було близько двохсот людей, у своєму Твіттері вони заявили, що "захищають автономну зону".

Правоохоронці задіяли спецтехніку для розкидання барикад та водомет. Після опівдня ситуація заспокоїлася, а поліція все ж встановила кордон.

У поліції повідомляють про 60 травмованих співробітників.

У зв’язку з подіями сенатор Берліна з внутрішніх справ Андреас Гейзель скасував участь у зустрічі з колегами з інших земель.

"Ті, хто підпалюють шини на вулиці міста - не борються за вільні простори "лівих", а залякують мешканців місцевої громади", - заявив він.

Будинок перетворився на місце зустрічей для ліворадикальних активістів ще з 90-х років. Минулого жовтня поліція розігнала подібний клуб поруч на Лібігштрасе 34, відомий як Liebig 34. Раніше подібних територій у Берліні було набагато більше.