В Берлине 60 полицейских получили травмы в результате столкновений с леворадикалами

В Берлине намерение правоохранителей проинспектировать дом, превращенный леворадикальными активистами в "территорию для своих", привело к столкновениям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel и Tagesspiegel.

Дом на Рижской улице 94 леворадикальные активисты много лет назад превратили в "территорию для своих".

Причиной беспорядков считают запланированную инспекцию здания в четверг, 17 июня, для проверки соблюдения норм пожарной безопасности. В связи с этим полиция заранее запретила собрания в квартале и парковку на некоторых участках улицы со второй половины дня среды до вечера пятницы. В загражденную зону в этот период должны были пропускать только жителей этих домов.

Полицию утром в среду встретили баррикадами из шин, колючей проволоки и других подручных материалов, которые в дополнение подожгли, и камнями. Активистов было около двухсот человек, в своем Твиттере они заявили, что "защищают автономную зону".

Правоохранители задействовали спецтехнику для расчистки баррикад и водомет. После полудня ситуация успокоилась, полиция все же установила заграждения.

В полиции сообщают о 60 травмированных сотрудниках.

В связи с событиями сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гейзель отменил участие во встрече с коллегами из других земель.

"Те, кто поджигают шины на улице города - не борются за свободные пространства "левых", а запугивают жителей местной общины", - заявил он.

Дом превратился в место встреч леворадикальных активистов еще с 90-х годов. В октябре прошлого года полиция разогнала подобный клуб рядом на Либигштрасе 34, известный как Liebig 34. Ранее подобных территорий в Берлине было гораздо больше.