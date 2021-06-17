Парламент Греції затвердив трудову реформу на тлі страйків профспілок

Парламент Греції затвердив спірний законопроєкт про трудову реформу, який викликав страйки та протести з боку профспілок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Консервативний уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса заявив, що реформа модернізує "застарілі" закони, які існували кілька десятиліть тому, в епоху "до інтернету", коли більшість працівників приходили в офіси і на фабрики в один і той же час.

"Ядро цього законодавства сприяє працівникам, воно глибоко орієнтоване на зростання", - сказав Міцотакіс під час парламентських дебатів, відхиляючи твердження політичної опозиції про те, що його уряд фактично скасовує 8-годинний робочий день.

Профспілки закликали уряд відкликати законопроєкт, заявляючи, що він скасує давно встановлені права робітників і дозволить компаніям запроваджувати більш тривалі години роботи.

Найбільш спірна частина законодавства дозволяє працівникам працювати до 10 годин в один день і менше часу в інші. Профспілки побоюються, що це дозволить роботодавцям змушувати працівників брати додаткові години.

"На практиці більше не буде восьмигодинного робочого дня, а будуть понаднормові роботи, які не будуть оплачуватися", - заявив під час дебатів лідер соціалістичної партії PASOK Фофі Геннімата.

Реформа також надає працівникам право "відключатися" від роботи поза робочим часом і вводить "цифрову робочу карту" з наступного року для контролю робочого часу працівників у режимі реального часу. Вона також збільшує законний наднормовий час до 150 годин на рік.