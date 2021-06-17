Молдова попередила кібератаку проти урядових систем

Служба інформації та безпеки Молдови (СІБ) спільно з прокуратурою Кишинева запобігли злому урядових інформаційних мереж.

Про це СІБ розповіла 17 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Зокрема, 29-річний чоловік намагався незаконно авторизуватися в державних інформаційних системах, що належать Службі інформаційних технологій та кібербезпеки.

Під час обшуку у підозрюваного знайшли сервери, вторинне обладнання для забезпечення їх безперебійної роботи і три стаціонарних комп'ютери для управління злочинною діяльністю.

Підозрюваному, який перебував під підпискою про невиїзд на час слідства, вдалося покинути Молдову через КПП у Придністров’ї, непідконтрольний владі країни. Чоловіка оголосили в міжнародний розшук.

За цей злочин йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці. СІБ і прокуратура продовжують розслідування.

Служба інформаційних технологій та кібербезпеки – це держустанова, метою якої є управління, обслуговування і розвиток інфраструктури інформаційних технологій, системи телекомунікацій органів публічного управління, управління єдиною інфраструктурою відкритого ключа уряду і впровадження політики держави в області кібербезпеки.